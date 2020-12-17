大陸「嫦娥五號」探測器於17日凌晨自月球返回並帶回土壤樣品，於蒙古安全著陸。據美國有線電視新聞網與陸媒新華社指出，「嫦娥五號」成功登陸，讓大陸成為繼美國與俄羅斯之後，成功將月球土壤樣本帶回來的第3個國家，這也是自1970年代以後，首次有國家達成此一成就。

大陸「嫦娥五號」探測器於17日凌晨自月球返回並帶回土壤樣品，讓大陸成為繼美國與俄羅斯之後，成功將月球土壤樣本帶回來的第3個國家。

報導指出，從11月24日從海南島發射，經過23天的歷程，包括地月轉移、近月制動、環月飛行、月面著陸、自動採樣、月面起飛、月軌交會對接、再入返回地球等過程，「嫦娥五號」終於完成採集月球土壤任務，探測器著陸的那一刻，讓北京航天飛行控制中心內的探月工程人員陷入一片歡呼，中國大陸國家主席習近平也對此表達祝賀，表示「這代表大陸的航天技術向前邁進一大步」。

這是大陸探月工程中「繞月、落月、返回」三階段中首次完成「返回」階段。大陸自2007年10月發射「嫦娥一號」後，實現探月衛星繞步，並在2013年的「嫦娥三號」實現釋放月球車軟著陸成功；2018年12月8日「嫦娥四號」更完成了人類首次在月球背面的著陸任務。

《南華早報》報導指出，「嫦娥五號」將收集帶回2公斤月球樣本，包括近月面西側月海「風暴洋」中的呂姆克火山2尺長的地質樣本，據信此地的樣本比先前美國與俄羅斯所採取的還要更新，科學家期盼藉由研究此樣本一探月球的演變史。

(中時新聞網)