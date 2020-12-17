張姓、葉姓兩男在賓館內使用安非他命毒品。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市12日舉辦彩虹同志遊行，兩名男子參加時以手機交友APP互滑配對，相約賓館開房間，15日晚間7時55分，已過退房時間，櫃台人員敲門卻不應，擔心發生自殺案件報警，警方破門見兩人赤裸相擁，房內並搜出安非他命，將兩人依照毒品罪嫌送辦。

40歲張姓男子來自新北，35歲葉姓男子來自高雄，兩人互不相識，上周末到台南一起參加彩虹同志遊行，以手機交友軟體配對，兩人一拍即合，接著數日都在台南遊玩。

張男與葉男在市區一家小賓館開房旅宿，直到15日晚間7時許，已過了退房時間，櫃台人員打電話、敲門都叫不醒房客，看見房門底下有毛巾塞住縫隙，直覺房客想尋短，趕緊報案。

警方破門而入時，見兩男坐臥在地板上赤裸相擁，意識不清，房內還有安非他命毒品殘渣袋。兩人被叫醒後，一度情緒激動，不願配合警方，並互推毒品為對方所有。

警方待張、葉情緒穩定才開始偵訊，兩人稱因為使用毒品害怕有味道被發現，房門底才塞毛巾，並非輕生，坦承12日到台南參加彩虹遊行才結識，警方依照毒品罪嫌將兩人移送台南地檢署偵辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )