精神科醫師蘇偉碩長期關注萊豬萊牛議題，近期遭衛福部食藥署以「散播假訊息」為名，行查水表之實。醫師公會全聯會理事長、民進黨立委邱泰源今出席健保署活動時被問及此事，僅說「再了解一下」就離開。同樣在場的國民黨立委陳玉珍則抨擊，夜間約談蘇醫師已經侵犯國民基本權益，執政黨是在殺雞儆猴，製造綠色恐怖。

陳玉珍表示，蘇偉碩醫師秉持醫學專業，講求科學證據，不管是國民黨執政時代，還是民進黨執政時代，立場是從一而終，自始至終沒有改變。執政黨常強調科學證據，而蘇醫師的確提出了科學證據。

對於政府在12月25日夜間約談蘇醫師，陳玉珍表示，這樣的舉動已經侵犯國民基本權益。目前有7成的民意反對萊豬進口，呼籲政府傾聽民意，不要一意孤行。她強調「真理是存在的，不容打壓」。

陳玉珍抨擊，政府對蘇醫師的舉動是在殺雞儆猴，試圖製造寒蟬效應與綠色恐怖。不只是國民黨，今早台中、高雄、台北都有人站出來聲援蘇醫師。對於是否會再上街頭？她表示，本月23、24、25日，立院將對萊豬進口法案進行表決，相信很多在野黨團，以及重視食品安全的民眾都會一起發出聲音。

(中時 )