台東縣成功鎮都歷部落垃圾掩埋場原使用期限至2020年底到期，成功鎮公所將展延至2024年，居民不滿長期飽受垃圾臭氣之苦，17日近百餘名族人赴縣府抗議。(蔡旻妤攝)

台東縣成功鎮都歷部落垃圾掩埋場原使用期限至2020年底到期，成功鎮公所將展延至2024年，居民不滿長期飽受垃圾臭氣之苦，17日近百餘名族人赴縣府抗議，最後由副縣長王志輝代表接下陳情書，縣府參議劉榮堂重視部落訴求，22日將配合鎮公所至部落辦理協調會。

「垃圾掩埋場滾出部落！」100多位部落族人17日一早至縣府前拉布條抗議，表示「都歷天空之鏡」吸引了無數遊客到訪，為部落觀光帶來了經濟發展的契機；然而，在美麗的天空之鏡海灘旁，竟緊鄰臭氣薰天的垃圾掩埋場，嚴重阻礙觀光，更使當地空氣、水質遭受嚴重汙染，痛批縣府罔顧人民的健康。

縣府也派出警力在現場維持秩序，過程中雙方一度爆發推擠，最後由副縣長王志輝出面接下陳情書後離開，現場帶頭抗議的台中市議員黃仁（台東馬蘭部落人）不滿，要求縣府應立即面對，與族人共同討論協商，不應只是接過陳情就離開。

對此，縣府參議劉榮堂表示，已收到陳情書，正在與相關單位研議，之前已預定22日到成功鎮召開說明協調會，邀請部落居民及意見領袖，屆時將坐下來當面溝通，共同協調如何妥善處理。

據了解，在1993年啟用的都歷部落垃圾掩埋場原訂今年底到期，但因台東垃圾焚化爐遲遲未啟用，現階段成功鎮地區垃圾無處可焚燒，鎮公所希望將掩埋場展延至2024年，因此引發居民不滿，部落組成自救會打算長期抗爭。

(中時 )