新北市副市長謝政達今（17日）出席啟動儀式，他強調，藉由智能科技升級，將派遣時間縮短到20秒以內，爭取黃金救援時間。（新北市消防局提供）

新北市消防局「119專家派遣系統」於2013年使用迄今，歷經多次重大災難歷練，隨著「智能城市」的發展，建置全國最大119智能行動車隊，新北市副市長謝政達今（17日）出席啟動儀式，他強調，藉由智能科技升級，將派遣時間縮短到20秒以內，爭取黃金救援時間。

謝政達說，119每年話務量多達60萬餘通，其中救護報案通話量占20萬餘件；年平均救護案有17萬餘件，火警出勤件數6800餘件。藉由結合智能科技服務再升級，將派遣時間縮短到20秒以內，不僅讓消防人員在救災救護上更有效率，更能讓市民感受到優質消防服務。

消防局指出，結合全國首創安心簡訊服務再升級，使民眾等待救援過程中，可獲悉救災救護車輛即時動態，再輔以遠距應援影音傳輸，全國首創「火場影像直播」提升派遣及調度速度，強化救災效能。

此外，藉由「救護視訊指導」提升OHCA康復出院率，截至今年11月新北市的OHCA康復出院率已經達到10.75％，成功從死神手中救回1639人。

值得一提，新北消防局完成全國最大「119智能行動車隊」，利用物聯網技術與現代化119專家派遣系統整合，並運用電子圍籬技術納入現有GIS派遣模組，將離隊但可派遣的救護車輛併入派遣模組內，使救護現場500公尺內執勤返隊中或是空跑的救護車輛線上派遣，大幅縮短派遣到場時間。

另與火場指揮決策輔助系統結合，可知道已到達現場消防車輛，使救災現場指揮官快速調度現場救災能量。目前已安裝234輛消防車，並整合120台救護車EPCR系統，再透過現代化119專家派遣系統，為全國最大車隊管理系統，能有效掌握救災支援車輛到達時間與超前部署支援人車任務。

(中時 )