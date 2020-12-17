女星陳美鳳保養得宜，她以前凸後翹身材和凍齡顏值，擁「最美歐巴桑」的美名，而形象親切、脾氣好的陳美鳳，不時在社群網站和粉絲分享生活日常，陳美鳳昨（16日）就在臉書曬出做瑜珈照，她開腿秀高難度瑜珈動作，64歲火辣身材曲線全都露。

陳美鳳平時就有運動習慣，她昨則在臉書曬做瑜珈照，陳美鳳發文透露，她右手曾經受傷「之前左右手鬧脾氣是摸不到的，現在已經慢慢調整碰到了」，陳美鳳也大方提到，自己應景購買耶誕小物布置，少女心十足，而這回陳美鳳罕見沒露臉，對此，她也調皮直呼：「今天沒化妝所以沒有正面照片~哈哈」。

陳美鳳做高難度瑜珈動作，讓她前凸後翹的身材曲線全都露。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

照片中，只見陳美鳳穿著一身黑，綁起長髮、戴髮帶，在自家陽台做高難度瑜珈動作，陳美鳳跨出雙腿、拉手，也讓她前凸後翹的身材曲線全都露，陳美鳳S身材超不科學，怎麼看都不像已64歲，網友也直呼：「身材太好，是背影殺手」、「美鳳姐，妳的狀態好極了，比年輕人好」、「鳳姐背面也很漂亮啊」。

陳美鳳雖然貴為美魔女，不過她日前其實也提到：「不管幾歲，我的心態永遠保持年輕」，至今仍小姑獨處的陳美鳳，對感情則不強求、抱持順其自然的態度，陳美鳳只希望能為自己而活，表示只求自在、不會勉強和委屈自己。

因為右手曾經受傷 之前左右手鬧脾氣是摸不到的🤣 現在已經慢慢調整碰到了 下課後來買點聖誕小物 要好好的佈置一下🏠 今天沒化妝所以沒有正面照片~哈哈 由陳美鳳 MeiFen 發佈於 2020年12月16日 星期三

(中時新聞網)