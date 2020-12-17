LEXUS汽車總代理和泰汽車宣布，品牌和台北晶華酒店攜手推出聯名午茶組，邀請到「甜點藝術家」日籍甜點大師－平塚牧人，將LEXUS匠心獨具與極致工藝的品牌精神，注入到擁有節慶氛圍的「LEXUS午茶組」當中，自12月18日起至2021年1月31日於晶華上庭酒廊宴饗甜品愛好者。

和泰車指出，LEXUS午茶組中包含古都、毛豆布丁、可可蘋果、紅莓棉花糖塔、酒釀起司蛋糕、西班牙烘蛋等六款造型絕美的點心，LEXUS車主還能免費享有日式節慶浴衣體驗，穿上浴衣品嘗下午茶，在台北進行一趟別具特色的和風旅行。

在LEXUS聯名下午茶活動期間，12月18日起至2021年1月1日，LEXUS將於一樓中庭展出豪華層峰車款LM300h，頂級座車市場過去由加長型豪華轎車把持，但在LM300h的問世後出現極大轉變；LM提供四人座及七人座予買家選擇，其中四人座憑藉如頭等艙一般的豪華車室空間、私密隔屏等奢華配備，創造最頂級舒適的移動過程。2021年1月2日起至2021年1月31日，LEXUS將再展出另一款層峰車款LS。在品嚐美味下午茶的同時，近窺巔峰造極的工藝之美，享受全方位的感官饗宴。

(工商 )