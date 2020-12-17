中央銀行副總裁嚴宗大赴立法院財委會報告並答詢，針對立委質詢美國最新公布的匯率報告，台灣再被列入匯率操縱國觀察名單，嚴宗大強調，歷來台灣有三次被列入觀察名單，未曾被列操縱國，且美國的幾個標準其實有爭議，會有愈來愈多國家被列入。

嚴宗大表示，這次匯率報告的觀察期間只到上半年，沒有考慮下半年來匯率，我們（央行）會跟他們（美國財政部）再積極溝通。其實美國匯率報告是以自身的經濟利益為出發點，但台灣也有自己的考量，就是要維持新台幣匯率的相對穩定，「這也是央行的職責所在」。

嚴宗大認為，其實美國評估匯率操縱國的三個標準是有爭議的，就是對美國商品貿易順差達到200億美元以上，經常帳順差占GDP比重超過2％，進行單邊干預匯率淨買匯金額占GDP比重超過2％。美國匯率報告以來的8次，台灣有3次被列入觀察名單、5次沒有，這次再被列入主要是反映國際經濟情勢變化。

各國都面臨類似問題，不是台灣單獨的問題，主要是美國無限寬鬆的結果。嚴宗大說明，這次10個觀察名單，2個列操縱國，在與美國財政部溝通時，有針對幾個標準的爭議性提出意見，未來可能會做調整，否則應該會有愈來愈多國家會面臨列入名單。

面對列入觀察名單的壓力，立委質詢央行，是否放手新台幣升值。嚴宗大答詢說，美國並沒有施壓，均是針對制度面的相關訊息應做公布，達到透明的期待，所以央行每半年都發布在匯市的操作數字，並向財委會報告。他並強調，央行仍將持續落實維持匯率穩定的職責。

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