經濟部舉辦的「Buying power－社會創新產品及服務採購獎勵機制」頒獎，緊扣聯合國17項永續發展目標（SDGs），鼓勵企業運用創新的技術或商業模式，解決社會問題，裕隆集團結合本業與CSR資源，持續創新高齡移動服務通用設計，今年裕隆集團攜手眾社會企業推動URX創新高齡移動服務通用設計，以交通暖設計的社會創新概念，投入福祉交通載具設計服務，推動無障礙通用交通環境普及，獲「Buying Power-社會創新產品及服務採購獎勵」貳獎與特別獎的肯定。

裕隆集團指出，面對台灣快速進入超高齡社會，裕隆集團以行動超前部署，投入涵蓋全年齡用車需求產品布局，繼2016年推出國產LUXGEN V7，今年更針對高齡家庭需求，推出唯一原廠兼具福祉功能的SUV：URX樂活款。為推動台灣高齡社會交通環境，裕隆集團投入URX創新高齡移動服務通用設計，將URX樂活款通用設計高齡化社會家用通用車，連結友善交通暖設計推動社會創新服務。在產品設計開發階段結合眾社會企業廣邀國內外專家學者，舉辦多場次「交通暖設計」設計見學會，進行跨領域專業交流，共同探討硬體無障礙車輛的創新、重視軟體服務的銜接和創新，貼近台灣高齡社會來臨的移動生活想像。URX創新高齡移動服務通用設計在今年榮獲「2020年德國IF設計獎殊榮」（iF Design Award）、「2020年日本Good design設計獎殊榮」（Good design award）與2020年金點設計獎（Golden Pin Design Award）肯定。

此外，裕隆集團持續思考台灣在地未來移動服務趨勢，將行銷資源轉為CSR資源，推動＜9453無障礙交通服務創新方案＞，透過與眾社會企業公益策略夥伴的專案合作，推出「9453友善旅人誌」（公益雜誌、網站）整合友善交通、行程、場域投入車輛交通暖設計，策畫公益慈善的9453小旅行，並率先全台企業推動福氣小旅行，以社會創新服務設計door to door全程無障礙遊程與體驗活動逐步打造無障礙交通旅遊生活圈，為潛在高齡、無障礙旅遊需求家庭提供未來移動生活新體驗。

長期投入無障礙平權倡議，關注高齡、身障服務領域的林崇偉教授，也是裕隆集團重要社會公益合作夥伴眾社會企業的創辦人分享，特別感謝裕隆集團並有機會與企業合作實證，讓倡議與政策落地執行，而他也以親身投入服務場域的觀察分享，裕隆自主研發的福祉車輛不僅有通過車輛安全法規碰撞的福祉機構與設備、車輛設計去標籤化以及考量車內乘坐者的各種貼心設計，都能提供照顧者與被照顧者安心、安全的乘坐體驗，是台灣推動無障礙交通普及化很重要的關鍵，以人為本的貼心設計正是獲得國際設計獎項的原因，也常獲得許多國外友人高度評價，羨慕台灣有國產車廠投入在地產品開發與服務，提升在地無障礙交通服務能量。

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