關島總督葛瑞羅明年初將訪問台灣，與台灣討論觀光與經貿議題，包括雙邊成立旅遊泡泡的可能性。她也說，隨著關島武漢肺炎疫情趨緩，疫苗已經抵達，明年首季可望開放觀光。

關島媒體太平洋新聞中心（Pacific News Center）報導，葛瑞羅（Lourdes Leon Guerrero）16日在記者會指出，台灣與關島政府、關島觀光局合作密切，台灣希望她率團訪問。她相信，這將能促進關島的觀光以及經濟的多元化發展。

葛瑞羅指出，若情況允許，她將訪問台灣，可能在明年1月成行。台灣可能是唯一沒有武漢肺炎病例激增的國家，她不會擔心。

關島每日郵報（Guam Daily Post）報導，台灣觀光與經貿官員邀請葛瑞羅訪問台灣，討論促進雙邊觀光與經貿的議題。關島觀光局正在評估與台灣成立「旅遊泡泡」的可能性，葛瑞羅訪台將有助促成這個計畫。

報導指出，關島原計7月開放邊境，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例激增而暫緩。根據關島官方資訊，疫情在11月中旬後走緩，在12月15日篩檢的319個樣本中，有19例陽性。武漢肺炎疫苗也已送抵關島。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech產製的疫苗在12月15日送抵關島，共3900劑，醫護人員今起接種。葛瑞羅指出，民眾夏天時將可施打疫苗。

(中央社)