中華郵政與三麗鷗推9款聯名商品。（中華郵政提供）

中華郵政與三麗鷗推9款聯名商品。（中華郵政提供）

HELLO KITTY迷注意！中華郵政與三麗鷗於今日共同宣布，推出9款「郵蒂幸福」聯名商品，包含：保溫瓶、悶燒鍋、帆布提袋等。若想一次收集，也有全套商品，限量888組，民眾可至各地郵局、郵政博物館購買或中華郵政集郵電子商城購買。

中華郵政公司首次與國際知名三麗鷗經典明星HELLO KITTY合作，17日推出9款「郵蒂幸福」聯名系列商品，並於台北北門郵局舉辦「HELLO KITTY郵蒂幸福集郵商品發表會」，由中華郵政董事長吳宏謀主持，台灣三麗鷗總經理李明勳、交通部郵電司長王廷俊等貴賓共同為儀式揭幕。

吳宏謀致詞表示，HELLO KITTY很有魅力，雖然1974年誕生，是卡通吉祥物，但歷經45年還是歷久不衰，「天王巨星」也不為過；最重要的是HELLO KITTY會與時俱進，不斷推陳出新讓大家不忘記。當年追逐、擁抱KITTY的小女生，如今也成為阿嬤級，現在跟孫子有共同喜好、美好回憶及話題，可增加天倫之樂。尤其聖誕節、過年到了，是送送小禮物的好時機。

台灣三麗鷗總經理李明勳表示，或許很少人去思考KITTY的蝴蝶結代表的意思，蝴蝶結代表友愛跟連結，非常感人，非常適合跟中華郵政合作，今年因疫情關係，大家不論是心理上或物理上都多了距離，郵政為大家串起物理上的距離，藉由郵政往來牽起情誼。

「郵蒂幸福」系列商品，包含：保溫瓶2款、燜燒罐1款、帆布提袋2款、造型卡片、造型貼、留言貼各1款，及全套限量商品888組，數量有限，發售當日上午8時30分起至各地郵局、郵政博物館購買或中華郵政集郵電子商城訂購。

郵政公司表示，今日上午9點至下午2點，台北北門郵局發表會現場設有臨時郵局，提供銷蓋HELLO KITTY臨時郵局戳服務及銷售集郵票商品；另外，北門郵局、台中民權路郵局、高雄新興郵局即日起也提供HELLO KITTY專屬拍照背板，喜愛HELLO KITTY的朋友可前往拍照打卡。

(中時 )