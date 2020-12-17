桃園市1名女子13日到桃園區1間早餐店用餐時，稱要賒帳吃了330元餐點，卻留了假名、假電話後離開。店家不滿，認位惡意賒帳，女子更是濫用店家的善良。因吃霸王餐行為被店家放上網路，她發現事態嚴重，17日主動還錢，不過店家未收，還主動招待餐點，盼她不要再犯。

業者在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」發文說，13日早上時，1名女子到店裡用餐，詢問能不能賒帳，晚一點會付錢。該女子點了3份餐、2杯飲料，還又加點2個漢堡，總共330元後離去。但一直到打烊都沒來付錢，店家撥打女子留下的電話，發現也是假的。

後來店家發文請民眾注意，警方獲報關心，女子行為也讓網友正反討論，有網友希望可以體諒弱勢民眾，但有網友反批應該要報警處理。

女子17日中午出面，向店家還錢。不過業者退還款項，也招待1份餐點，希望以後不要再犯。據了解，該女子目前沒有工作，情緒並不是很好。桃園警方則說，後續會了解女子狀況，看是否需要轉介協助。

(中時 )