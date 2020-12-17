金管會2015年喊出的「非現金支付」比重五年要倍增到52％確定無法達標。不過，金管會主委黃天牧17日指出，「非現金支付」仍是重要的政策，會參考國際間的定義，繼續設立新目標，他強調，會訂一個「有挑戰性」的目標，不會太容易達到，預計2021年初會出爐。

黃天牧17日在財委會分析無法達標原因有三，一、電子支付使用的場域受限、二、民眾使用習慣與三、對資安疑慮，都或多或少影響電支使用比率，金管會將宣導正確使用方式，鼓勵民眾少用現金，同時也會要求金融機構等強化資安，降低民眾疑慮。

對於新的非現金支付目標，黃天牧指出，會再檢討，非現金支付比重的分母還是「民間消費支出」，但分子會檢討，會參考國際間定義，做一個調整，會訂一個有挑戰性的目標。

銀行局長莊琇媛進一步指出，新目標正在研擬中，會增加新的KPI，參考國際統計方式，目前國際上會使用非現金支付每人使用筆數成長、非現金支付的平均支付金額去計算，與現行計算基礎不同，未來是否納入新的指標、現行基礎是否一起放進來觀察，目前還在內部研擬中，2021年初會出來。

(工商 )