美國財政部將台灣列入匯率操縱觀察名單。經濟部長王美花17日在立法院表示，今年因為疫情關係，被列入觀察名單的主要原因有兩個，一是台灣的半導體、資通訊產品出口美國數量確實增加，10月的順差就超過200億美元，其次是經常性順差超過GDP占比2％，這也反映台灣的製造業與外銷很強，但後續如何對美國平衡，政府將小心因應。

美國財政部16日公布匯率報告，除了將越南、瑞士列為匯率操縱國，台灣、中國、日本、新加坡、泰國、印度等10個經濟體被列入觀察名單。由於台灣再度被列入觀察名單，王美花指出，台灣會被列入，主要是在3項條件中滿足了2項，包括對美貿易順差超過200億美元、經常帳盈餘占GDP比重超過2％等，但「我方並沒有至少6個月做單邊干預匯率，且淨買匯金額占GDP比重超過2％」。

王美花坦言，今年對美出口加大，累計到10月，對美貿易順差就已經破2百億美元，後續各部會也會思考如何做平衡，「我們當然要很小心」。她說，今年疫情的關係，相關產品包括半導體、資通訊產品對美的出口確實又增加，順差在10月就超過2百億美元，後續對美國這邊怎麼樣能夠平衡，各部會也會再來了解，相關的機制我們也會盤點一下。

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