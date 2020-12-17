據住展雜誌統計，近十年以來，台北市成交價達200萬元／坪以上的一線豪宅區塊共有10處，其中又以大安區3處最多，信義區與松山區各有2處，而中山、中正與士林區各有一處。住展雜誌研發長何世昌表示，大安區仍是北市豪宅區塊之王，富豪買房認同度最高，地位難以撼動。不過，近年北市豪宅市場明顯顛覆過去慣性，有錢人對豪宅地段迷思成份逐漸降低，建商品牌與建築規劃更能獲得青睞，使得元利、華固與潤泰三家建商能在一線豪宅市場搶占半邊天。

何世昌分析，近十年台北市一線豪宅區有幾個重大變化：第一、建商定錨造市成功並創造出新豪宅區例子變多。按房地產發展規律來說，豪宅區塊的形成往往經過長年的發展才能獲得市場共識。不過，近年來這個規律卻頻頻被打破。第二、富豪口味變了，路段迷思已降低。上述5處豪宅區靠單一建案價格定錨成為一線豪宅區，顯示有錢人買豪宅的口味正在轉變，他們不再只迷信傳統一線路段；建商品牌口碑與特殊、細膩的規劃設計，反而更能讓有錢人心甘情願買單。第三、頂級建商勢力大換血。近十年北市一線豪宅十大區塊裡，有六個區塊是元利建設、華固建設、潤泰新等三家建商的推案，若說「半天下」並不為過。至於有些老牌豪宅建商，可能是品牌力減弱、或者拿不到好地塊等原因，大位逐步被取而代之。

住展雜誌統計，近十年以來，台北市成交價達200萬元／坪以上的豪宅區塊，分別是「大安大安森林公園」第一排，還有「仁愛路」與「和平東路」一帶、信義是「信義計畫區」和「忠孝東路」、松山區「市民大道」和「敦化北路」沿線（含慶城街）、中山的「大直重劃區」、中正「博愛路」沿線、以及士林的「天母地區」。統計資料顯示，大安區仍是頂級富豪認同度最高的行政區，因此一線豪宅區塊最多、最密集。而大安森林公園第一排豪宅案「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」32樓戶在2018年創造299萬元／坪高價，成為全國豪宅之王。

松山區則是近十年的最大黑馬，「華固名鑄」、「潤泰敦峰」最高成交價來到約225萬元／坪，雖然價位稍遜於信義計畫區，但因敦化北路線上整合開發中的都更案眾多，未來豪宅推案量足以跟信義計畫區分庭抗禮，爭坐老二位置。何世昌指出，另一個疾速竄起的豪宅區塊是大直重劃區，而其躍升至一線豪宅區的關鍵是飯店豪宅案「西華富邦」。

(時報資訊)