南韓女星Nancy Lang，靠著賣弄性感走紅演藝圈，尤其２年前帶著愛貓走紅毯時，靠著假摔博得各大媒體版面，因此被外界封為「假摔女王」，近來傳出她和有性侵犯前科的前夫離婚，事後更爆料結婚期間慘遭對方家暴、監禁。

韓國女星「假摔女王」Nancy Lang，2017年時和王陳陳交往2個月就結婚，沒想到婚後隔天王陳陳就被媒體起底是強盜性侵累犯，當下周遭親友得知事情真相後，全都勸阻她趕快離婚，但只結婚一天完全不知所措的她，最後決定維持住這段婚姻，因此被韓媒稱做是「第一個敢嫁給掛電子腳鐐的藝人」，也因為受到老公犯的罪行牽連成為眾矢之的，不過這段婚姻僅維持10個月就告吹，經過長達3年的訴訟，直到今年9月，Nancy Lang與前夫的關係才正式劃下句點。

近來她上節目除了踢爆前夫將房子拿去抵押，讓她為此負債9億韓圓，相當於台幣2320萬，甚至光每個月要繳的利息，就高達600萬韓圓，相當於台幣16萬，她更揭露結婚十個月當中，除了慘遭前夫家暴和監禁，甚至還被用性愛錄影威脅等恐怖行徑，讓身心受創的她指控前夫根本是「有組織的欺騙」。

Nancy Lang離婚官司已獲判通過，至於財產分配及精神賠償金的部分，由於雙方至今仍未達成協議，官司仍在持續進行中。

(中時新聞網)