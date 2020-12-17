蘇偉碩（左）17日出席反瘦肉精毒豬聯盟記者會後，國民黨立院黨團總召林為洲（右）帶著黨團幹部前來聲援，獻花及送上象徵吉利的橘子。（黃世麒攝）

蘇偉碩（左）17日出席反瘦肉精毒豬聯盟記者會後，國民黨立院黨團總召林為洲（中）、書記長蔣萬安（右）帶著黨團幹部前來聲援，獻花及送上象徵吉利的橘子。（黃世麒攝）

蘇偉碩（中）17日出席反瘦肉精毒豬聯盟記者會後，國民黨立院黨團總召林為洲（左）帶著黨團幹部前來聲援，獻花及送上象徵吉利的橘子。（黃世麒攝）

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩發表萊劑對人體有害的言論，遭衛福部提告，高雄市警局要求蘇偉碩本月25日晚間10點到案說明。國民黨今天質疑，蔡政府「容不下異己，聽不進異見」，製造寒蟬效應，打壓言論自由，已讓台灣逐步走向一言堂的獨裁體制；現今夜間訊問很罕見，充滿政治恐嚇與打壓。

國民黨文傳會主委王育敏表示，萊豬是人民關心且可以討論的公共議題，蘇偉碩引用學術資料指萊劑會傷害人體，竟然遭到衛福部告發，在12月25日行憲紀念日傳喚蘇偉碩，凸顯蔡英文自毀長城，真的是可惡至極，敬告蔡政府不要低估人民反撲的力量。

針對高雄市警局要求蘇偉碩在12月25日晚間10點到案說明，王育敏指出，除非是現行犯或急迫事件，否則夜間訊問很罕見，這就是要整人，充滿政治恐嚇與打壓。

隨後，國民黨副祕書長謝龍介打趣地說「王主委，妳好天真」，頓時讓王育敏不知所措地「蛤」了一聲，謝接著說，政府打壓言論與新聞自由，已非一天兩天的事，為的就是造成寒蟬效應，讓大家不敢講真話，「別人的性命是框金又包銀，我們多說話就出事」。

謝龍介指出，2012年國民黨推動美牛，蘇偉碩就抨擊國民黨，但國民黨傾聽不同聲音，推動牛豬分離，如今蔡政府把飲食健康的議題，用防疫的心態，採取戒嚴手段，「寧可錯殺一萬，也不願錯放一人」，對蘇偉碩受到的待遇，是可忍孰不可忍，呼籲有道德良知的人都要勇敢站出來，捍衛國人健康。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，蘇偉碩一路走來始終如一，就是反萊豬，羅列三點民進黨痛恨蘇偉碩的理由：首先，蘇偉碩過去立場貼近民進黨，但卻沒有跟著時空環境改變立場，繼續反萊豬；其次，民進黨痛恨蘇偉碩等專業人士出來反對，必須加以極盡打壓；再者，蘇偉碩反萊豬立場和國民黨相近，還在臉書貼出國民黨的豬隻顫抖影片，大肆批評政府，得罪當局。

黃子哲譴責衛福部長陳時中，嘲諷陳時中要改名成「陳時大」，因為「你好大，我們好怕」，並點名配合衛福部對蘇偉碩告發的高雄市警局，高雄市長陳其邁承接前任市長陳菊的「查水表」，變成打壓言論自由的劊子手，將讓台灣成為「查水表共和國」。

(中時 )