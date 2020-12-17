民進黨海派16日在立法院記者會，痛批華航新曝光的塗裝太過保守；由於華航督導單位是交通部長林佳龍督導，林佳龍又是正國會大咖，國民黨立委李德維認為，民進黨派系借題發揮鬥爭，劍指林佳龍，一場政治風暴即將來襲。

李德維16日在臉書發文表示，民進黨內「海派」民代連袂開記者會砲轟，「大C吞台灣」的識別意象「不夠台」。「蘇系」行政院馬上就呼應，說「尚未定稿」，劍指「正國會」的交通部長林佳龍。

李德維直言，他無意攪和民進黨內派系，借題發揮的鬥爭，但說句公道話，華航實在難為。說穿了，民進黨就是看不慣「China」這兩字，但礙於航權，與各種商業利益、國際現實，不能釜底抽薪地改名，只能打「擦邊球」，自欺欺人。

李德維批評，開放萊豬，滿口「世界標準」，「國際規範」，彷彿民進黨是國際秩序的糾察隊，全球化的總舵手。但像是反核，還有華航改名，故宮改隸這類「去中」議題，卻又意識形態掛帥，到近乎反智的地步。「抗中保台」喊多了，越聽越像「扶清滅洋」。

對於林佳龍遭海派針對一事，同屬正國會立委陳亭妃16日出席中常會前澄清，與派系無關，即使連她自己也在臉書上表示，「華航，請讓台灣人告訴國際：我來自Taiwan」。

(中時新聞網)