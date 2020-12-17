家電業股王禾聯碩17日發表全系列具有聯網功能的智慧電視、冷氣、冰箱、冷凍櫃、洗衣機、空氣清淨機、除濕機及掃地機器人等新產品，建構完整智慧家電產品線，今年營收及獲利均優於去年，明年營收及獲利力拚續創歷史新高。

禾聯碩上半年EPS為5.89元、前三季EPS攀升至10.77元，獲利居家電業之冠。16日董事會通過上半年每股配發現金股利4.0元，除息基準日為2021年3月28日。禾聯碩11月營收3.88億元，比去年同期微幅增加0.5％；前11月營收55.99億元，較去年同期成長4.58％。

禾聯碩17日舉行新產品發表會，以「家點智能」為訴求，標榜所有產品都內建聯網功能。禾聯碩總經理林欽宏指出，禾聯碩今年電視主推43、50、55及65吋聯網QLED量子點液晶電視，強調是全面屏，大幅縮減邊框，螢幕屏占比達97％。冷氣產品延續去年i乾淨、防沼抗蝕及芬多殺菌功能外，今年獲得蘋果認證而為國內第1家推出Apple HomeKEY冷氣的家電廠商，也推出全熱交換器及新風機搶市。冰箱及冷凍櫃今年因疫情而大賣，今年推出34～600公升的全系列直立式冷凍櫃，洗衣機則主推WiFi雲端智能滾拱洗脫烘洗衣機。

禾聯集團兼禾聯碩董事長蔡金土以個人投資的禾華營造，在林口A7科技園區推出總銷百億元的禾悅花園住宅建案，目前預售熱銷達八成，今日也舉行感恩記者會。蔡金土受訪表示，禾悅花園基地4,720坪，總樓地板面積4,3萬多坪，興建5棟聲控宅，總戶數1,034戶，全數使用禾聯碩智慧家電及全熱交換器，預計三年半完工，2024年交屋。

蔡金土表示，明年有新產品上市加持，政府釋出國中小學班班裝冷氣商機及明年六月貨物稅減免到期引爆消費者一波購買冷氣、冰箱及除濕機買氣，對明年營運非常樂觀，有信心明年將是禾聯碩營收及獲利最好的一年。

(工商 )