台灣最大共享汽機車平台iRent宣布，推出全新改版iRent APP，從用戶的角度出發，除了提升整體設計介面的視覺感受，並新增多項用戶敲碗期待的新功能，簡易且滿足用戶操作行為的設計，將用車體驗大幅升級，iRent整合用戶碎片化的用車需求，以便捷、聰明、經濟、時尚的租車方式，為用戶創造美好移動生活。

iRent表示，此次APP改版主要有三大特點：一、手機操作更方便：汽車同站租還可一鍵秒查可租用車輛，加速預約車輛效率。二、地圖輔助更便利：停車場、機車換電站皆可快速導航最近路線，方便行程安排。三、加值功能再升級：租汽車可加購安心服務（免車損自負額1萬元、免車輛修復期間的營業損失），以銅板買安心，讓租車更放心。

為慶祝iRent APP改版，即日起至2021年1月31日更新iRent APP或下載完成新會員註冊，立即送免費租車時數30分鐘，會員分享推薦序號給好友，好友成功加入會員並兌換推薦序號後，好友可獲得免費租車一小時，而推薦者可獲得免費租車30分鐘；好友首次完成租車，推薦者可以再獲得免費租車30分鐘。

此外，iRent也宣布，即日起共享汽車路邊租還服務進駐高雄上線，投入100輛全新的Toyota Prius C油電車輛，方便民眾於路邊停車格取、還車，不論是市區通勤代步、出遊或大眾運輸轉乘，大幅提升移動便利性。2021年2月8日前於高雄租iRent共享汽車（含同站租還及路邊租還），即享平日每小時租金99元優惠（里程費、eTag等另計）。

(工商 )