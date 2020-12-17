蘇偉碩（左）17日出席反瘦肉精毒豬聯盟記者會後，國民黨立院黨團總召林為洲（右）帶著黨團幹部前來聲援，獻花及送上象徵吉利的橘子。（黃世麒攝）

蘇偉碩（左）17日出席反瘦肉精毒豬聯盟記者會後，國民黨立院黨團總召林為洲（中）、書記長蔣萬安（右）帶著黨團幹部前來聲援，獻花及送上象徵吉利的橘子。（黃世麒攝）

長年主張萊劑毒害的醫師蘇偉碩，遭衛福部告發恐面臨徒刑。今天他出面表示，蔡政府可以把他關到牢裡，但萊劑就會變得安全嗎？若當年蔡英文能說萊牛是毒牛，為何現在不能說萊豬是毒豬？他更透露，2012年民進黨反萊牛時，他曾受邀到民進黨團說明萊劑危害，「當時他們對我的論文給予高度評價，現在我依舊站在同一陣線，只是民進黨改變了立場」。

反對萊豬進口的醫師蘇偉碩，在網路發表萊劑毒性，遭衛福部告發涉犯《食安法》，高市警三民二分局已通知蘇偉碩須在25日晚間10點到案說明。消息傳出，衛福部次長薛瑞元放話說，蘇偉碩的言論恐造成民眾恐慌，依法可判3年以下有期徒刑。對此，民間反瘦肉精毒豬聯盟今出面聲援蘇偉碩，並一同召開記者會。

蘇偉碩表示，他早在10月份召開的萊豬開放政策公聽會中，提出一本他與彰化基督教兒童醫院兒童腎臟科主任錢建文、生物醫學博士王文心，所共同製作的瘦肉精科學證據彙編小冊，裏頭全是依據科學證據說明萊劑對人體的危害，事後也把相關資料全數交給衛福部，沒想到現在告發他的人就是衛福部。

蘇偉碩說，當蔡英文還沒當上總統前，曾率領民進黨辦了「反毒牛大遊行」，直指萊牛就是毒牛，「為什麼當年可以講，現在有更多證據證明萊劑有毒時，為什麼卻不能說萊豬就是毒豬？」「我會帶著小冊子去警局說明，也會請警方傳訊當今的總統、當年的蔡英文博士，說明一下為何萊牛是毒牛。」

在政府介入查水表後，傳出蘇偉碩曾在2012年替民進黨「上課」說明萊劑對人體的危害。對此，蘇偉碩今也證實確有此事，他說，「我沒有很想回答這個事，因為很傷民進黨的感情，很怕他們惱羞成怒，但既然公開問我了，我只好回答說，當時的確是受到民進黨立院黨團總召柯建銘的邀請去報告。」

蘇偉碩解釋，當時報告的地點是在民進黨團大會，多數黨籍立委都在現場，「找我去報告的部分，就是說明萊劑的健康風險，報告完有幾位立委還對我提出的論文出處給予高度評價。」但他感慨地說，當時的民進黨反對萊劑是義正嚴詞，到現在也覺得他們說的是對的，「現在我依舊站在同一陣線，只是民進黨改變了立場」。

蘇偉碩說，當他替衛福部找出科學證據證明萊劑會傷害人體，衛福部若真的認為他犯法，和不直接向檢方告發，把問題交給檢察官認定？尤其，當他被警方要求到案說明後，「我認為，衛福部要嚇的人不是我，而是台灣其他3萬多名醫生」。因為，如果連提出證據的人都被法辦，其他醫生還能講話嗎？

蘇偉碩隔空詢問蔡政府，開放萊豬後，政府各部門卻說學生不能吃、軍人不能吃、警察不能吃，連退輔會主委都說整個退撫體系不會吃，「請問這些說萊豬不能吃的人，要不要也用《食安法》辦一下？」

蘇偉碩強調，也許可以把蘇偉碩關到牢裡，但萊劑就沒有毒了嗎？安全性就沒人敢討論，萊劑就變得安全了嗎？海洛因就算沒人討論，也不會改變他有毒的事實。

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