今年行政院三波紓困預算總額高達4200億，針對行政院提出的執行報告，民眾黨立法院黨團今痛批，包告內容過於粗略，看不見任何部門的管考跟核實狀況，離譜的是，政府發放紓困補貼金給企業，其中有54家一手拿補助，卻還要勞工放無薪假，另有18家領取補貼後裁員解散、8家無營業無發薪、2家減損勞工權益，經濟部僅追回212萬元，民眾黨團要求追回相關補助，並公開揭露違法企業相關資訊。

紓困特別預算條例明定，行政院每半年須提出執行報告，民眾黨團直到本月收到執行報告，但內容空泛，以經濟部為例，預算總額達1375 億元，報告內容僅23頁，每頁價值近60億，但報告內容卻有許多語焉不詳，民眾黨團總召賴香伶今與黨籍立委邱臣遠、蔡壁如舉行記者會，痛批政府撒幣後不理。

賴香伶指出，經濟部有研議，申請補助的企業有停業、歇業、解散的情況，不給於薪資或營運資金補貼，不過，實際上實施減班休息，有領補助卻照放無薪假有54家、裁員解散18家，接受補助期間根本沒營業有8家，減損員工權益則有2家，依規定應該將違法補貼追回。

賴香伶質疑，經濟部紓困補助達761億元，僅追回212萬元，且實施減班休息企業高達上千家，經濟部提供的報告卻僅有2、3頁，實際上一手領補助，卻休息解散甚至放無薪假的企業恐怕更多，除要求追回違法企業領補助金額外，應該公布違規企業相關資訊。

賴香伶說，現在整體一般公司資遣離職人數，相較去年同期是飆漲，企業拿政府補助後，資遣潮沒減退，今年7月以前有10萬人被資遣，美擔心年底失業高峰，人數會持續飆升，很擔心明年1、2月年關將近，勞工申請生活困頓的貸款是否會持續，這是要持續關注的。

針對企業紓困部分，邱臣遠說，因蘇貞昌院長說紓困要雨露均霑，把嚴謹制度變成簡化表方便企業貸款，不過，八大公股行庫逾放比率，10月平均是0.25％，台企銀甚至飆到0.65％；備抵呆帳率目前總平均是549.78，比去年同期下降35.74％，也就是說銀行承受逾放比的體質在減弱，呼籲金管會要注意，不要企業沒紓困到，反而影響銀行風險。

(中時 )