台中市長盧秀燕尊重AIT的發言，但仍強調萊豬確實有疑慮。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕昨日會見美在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑時表達反萊豬立場，引發AIT發表指稱「政治人物散播不實資訊」。盧秀燕今天在大甲受訪時表示，教育部及衛福部都分別規定萊豬不能給學生、運動選手，以及醫療機關人員吃，代表萊豬有疑慮，以反駁「散播不實資訊」之說，不過，她也表示尊重AIT發言。

盧秀燕表示，她是台中市民民選出來的市長，一定要維護及守護市民健康，為民發聲，這是她的職責，至於AIT的發言，她也尊重。

至於AIT指她散布不實資訊引發焦慮，對人民沒有好處，應該要用科學的方法面對萊豬。盧秀燕說，如果國人不是這麼有疑慮的話，教育部也不會禁止全國學校採用萊豬，也規定運動選手不能吃；衛福部也規定養護醫療機關不能吃，如果沒有疑慮，中央各部會規定這些做什麼，顯示萊豬一定有疑慮。

另外，高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩因反萊豬被民進黨「查水表」。盧秀燕指出，醫生如果講真心話，對萊豬有疑慮的話，國家不應該動用公權力來「查水表」，應該要保障言論自由。

(中時 )