住在台北市文山區年近8旬的唐姓老翁，經過休息中的火鍋店，看到堆在店門口的食材，因肚子餓偷拿了一把金針菇回家煮食，店家經由監視器畫面提告老翁竊盜，台北地檢署偵查後，老翁坦承因腹飢偷拿，且與店家達成賠償和解，檢察官將老翁職權不起訴。

唐姓老翁是在上月某日早晨，經過還沒有開始營業的火鍋店，看到門口有食材供應商堆放的食材，老翁看到自己喜愛的金針菇突然感到肚子餓，順手抓了一把金針菇拿回家煮食。

火鍋店整理食材發現金針菇數量短少，供應商表示食材都足量供應，店家調閱監視器畫面，發現唐姓老翁拿走金針菇，於是向文山二分局提告老翁竊盜。

唐姓老翁到案後坦承犯案，他向檢察官供稱，「歹年冬」日子不好過，自己年紀大了，金針菇比較咬得動，所以看到火鍋店前的食材，就順手拿走。

由於唐姓老翁拿走的金針菇價值低廉，產生的損害輕微，老翁又與店家達成賠償和解，檢察官認為老翁行為及犯後態度，將老翁職權不起訴。

(中時 )