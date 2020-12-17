根據日經新聞最新報導，每日確診人數居高不下，醫療資源已有捉襟見肘現象，東京都政府正準備將疫情警告提升至最高等級，這也是從疫情爆發以來，東京都政府首次將警告等級調到最高級。利空消息也讓投資人觀望居多，日股早盤波動不大。日經225指數目前為26754.79點，下跌2.61點，跌幅0.01%。東證股價指數暫為1788.02點，上漲1.19點，漲幅0.06%。

日本國內疫情陷入警報，但美國卻有市場利多消息傳出。美國民主黨和共和黨國會議員，目前對先達成9000億美元疫情補助法案樂觀其成。同時，美國聯準會FED誓言繼續向市場注入更多資金，直到景氣出現明顯復甦現象。

上周出現強勁反彈，將日經指數推至29年半高點後，市場雖有獲利了結產生，但分析師對日股後市仍然樂觀看待。

三菱日聯摩根士丹利證券（MJMorgan Stanley Securities）首席投資策略長Norihiro Fujito表示，日本央行所提供的大量流動資金，已成為今年股市大漲的主力，預計此資金潮將持續到2021年。

在東證指數內，漲幅最大的是任天堂(Nintendo)上漲4.95%，其次是軟體銀行(SoftBank)上漲3.39%。同時，表現不佳的包括第一三共株式會社（Daiichi Sankyo）下跌3.8%，其後是法努克（Fanuc）下跌1.83%。

日本郵政保險飆漲11.79%，因媒體報導其將從母公司日本郵政控股回購高達29億美元等值股票，日郵控股也上漲了4.12%。

富士軟片（Fujifilm Holdings）下跌3.77%，據悉因日本政府無法衡量其Avigan藥物，作為治療新冠肺炎用藥的有效性。

日經指數個股跌多漲少，上漲為52檔，下跌為172檔。日股交易冷淡目前統計約為5億股，而過去30天的平均交易水位則為13.5億股。

(時報資訊)