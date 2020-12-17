訊連(5203)將於2021年CES消費性電子線上展會(2021年1月11-14日)中，展示全新FaceMe eKYC&Fintech智慧金融解決方案，透過臉部辨識進行電子化認識你的客戶(eKYC，Electronic Know Your Customer)，滿足各式各樣金融與保險業(BFSI)相關服務。除此之外，訊連也將展示其AI臉部辨識引擎FaceMe SDK，於疫情時代提供健康狀況控管的FaceMe Health方案，以及用於智慧監控的FaceMe Security解決方案。

訊連指出，在講求高度安全性與機密性的智慧金融產業中，FaceMe eKYC & Fintech可提供即時的生物特徵識別、身分辨識、以及雙重認證以及2D與3D防偽等功能，金融機構可精準比對客戶人臉與其身分證件上的照片是否為同一人，大幅提升金融認證易用性。此外，FaceMe eKYC & Fintech可建置於各式邊緣運算平台上，對於銀行開戶，申辦信用卡與保險，ATM進行交易、以及使用行動網銀與遠端客服服務等需求中，可快速導入可靠、安全的臉部辨識技術。

FaceMe於全球知名的NIST FRVT臉部辨識1：1及1：N評比中，名列全球頂尖開發團隊體之列。透過FaceMe高精準度的臉部辨識技術，可為智慧金融提供高達99.7％的辨識率，除了可準確進行人證比對及身分辨識外，亦可提供有效的防偽技術，杜絕透過臉部相片、影片或3D模型等方式攻擊系統，避免有心人士透過相片或臉部影片進行破解及身分盜用。此外，FaceMe可建置於各種終端設備，例如：手機、電腦、ATM、監控攝影機等，可為智慧金融快速、彈性地導入臉部辨識解決方案，也是訊連轉型的重要項目。

(時報資訊)