鋼價漲聲不斷，為反應國際廢鋼原料價格飆漲，豐興(2015)棒線產品每噸基價大漲1500元；東和鋼鐵(2006)近月H型鋼累計共大漲2100元。隨著鋼價調漲，有利鋼廠營收及獲利表現。

國際廢鋼原料行情大漲，鋼筋大廠豐興本周廢鋼收購價大漲600元，鋼筋產品價格亦大幅調漲每公噸700元，為連續第四週上漲，且型鋼MQ產品也上漲1000元，呈現補漲。

此外，開月盤的棒線產品每噸基價大漲1500元，附價漲600元；基價由每噸22900元漲到24400元。豐興今年前8月棒線均開平盤，9月小漲500元，10月平盤，11月未開盤；隨著中鋼開出明年首季棒線大漲1500元，豐興12月棒線產品每噸基價同步大漲1500元。

東和鋼鐵也反應國際廢鋼原料價格高漲，繼先前已各漲H型鋼400、500元，累計漲900元後，今日再漲1200元，等於不到一個月，H型鋼每噸累計大漲2100元。

這波主要由國際原料行情持續走高帶動鋼價飆升，日本2H廢鋼本週報價大漲60美元至421美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲55美元至385美元，澳洲鐵礦砂由145.3美元大漲至160.7美元。

此外，今年隨著台商回流建廠、公共工程等營建需求熱絡，鋼筋、H型鋼需求強勁。並隨著中鋼下半年起鋼價逐月調升且明年首季漲幅擴大至6.1%，各式鋼品漲勢加速。

(時報資訊)