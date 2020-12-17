最新調查結果顯示，美國12月前半個月的商業活動放緩。為了遏阻新一波新冠肺炎疫情持續飆升，美國許多地方重啟限制措施，使服務業受到打擊。

財經數據公司IHS Markit周二公布，美國12月製造業採購經理人指數（PMI）初值為56.5，較11月終值56.7下滑，但優於市場預期的55.7。其中，工廠新訂單分項指數從11月的57.4下跌至55.7，但就業分項指數從51.7升至52.1。

12月服務業PMI初值為55.3，較11月終值58.4大幅衰退，並落後市場預期的55.9。服務業占美國經濟產值超過三分之二。服務業PMI新業務分項指數從11月的57.6跌至55，就業分項指數從57.8跌至53.9。

IHS Markit美國12月綜合PMI初值為55.7，較11月終值58.6下跌，其中，新訂單分項指數初值為55.1，低於11月終值57.5。

美國正全力對抗新一波疫情爆發，該國染疫死亡人數在周一突破30萬人大關，許多地區已經重啟對商業活動的限制，消費者也盡量避免上購物中心、餐廳與酒吧，使服務業受到重創。

IHS Markit在報告中指出，儘管新訂單持續增長，但臨時關閉與客源的不確定性對經濟成長帶來壓力。企業亦報告新出口訂單下滑，因為主要出口市場重啟封鎖措施，削弱了外銷需求。此外，供應鏈中斷仍是一個問題，自2007年有可供比較的數據以來，供應延遲情況之普遍前所未見。

(時報資訊)