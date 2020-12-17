為協助受疫情衝擊的台灣農漁產業走出困境，東元集團會長黃茂雄16日宣布，旗下餐飲事業將加碼採購台灣在地食材入菜，除摩斯漢堡以台灣豬、台灣米和龍虎石斑研發製作新品，並以恆春洋蔥、佳冬的蓮霧、池上的米餅、台東成功鎮的鬼頭刀、和梓官花枝排等台灣優質食材入饌。

黃茂雄表示，東元餐飲集團旗下安心智慧農場今年並已成功建立草莓栽培專區，可完全不使用農藥，透過嚴謹環境控制打破氣候限制，運用科技打造完善環境管理系統，塑造草莓生長最佳環境，得以全年度穩定生產無農藥、無蟲害、新鮮又美味的草莓，預計每一季可以產七千到九千顆，可供應給包括摩斯漢堡在內的各餐飲品牌。

根據高雄海洋局統計，目前摩斯漢堡已採購超過500公斤的龍虎石斑，製作限量推出1萬個魚肉漢堡，提供一百家摩斯漢堡限量限店販售。另外，東元餐飲集團旗下樂雅樂餐廳，也購進相當數量的高雄產龍虎班跟金目鱸魚，加入食材。

今年雖逢疫情，東元餐飲集團仍邀集日本8縣市，以及韓國與加拿大等超過30個國際品牌，結合南台灣的高雄市、台南市、屏東縣、台東縣等在地農漁產品，再聯合東元旗下的摩斯漢堡、樂雅樂、Maido Ookini食堂、日式高級餐飲-羽村、京式宮廷盛宴餡老滿、大阪人氣炸物串家物語、手做教室-ABC Cooking Studio、頂級食材專賣店Dolce Park，可頌專賣蜜可頌、壽司及鐵板燒高樂以及歐亞餐廳MADO等，共同參加昨日開展的「2020台北國際食品展」，參攤位數為本屆食品之最，展現東元集團「食力」。

為減少極端氣候影響，讓一年四季都能有安心的蔬菜可食用，東元旗下安心食品（摩斯漢堡）於2019年7月成立「安心智慧農場」，在東元的觀音工廠生產。自2019年10月起，安心智慧農場所生產的蔬菜，已作為食材送至摩斯漢堡的門市料理。

安心智慧農場以無毒栽種科技，自產出紅橡木萵苣與奶油萵苣兩款水耕蔬菜。安心智彗農場栽種出的蔬菜都會交由食品檢驗中心自主抽檢農藥殘留，並定期委託第三方公正單位針對農藥殘留、重金屬、微生物進行檢驗，經過嚴格的品質把關。

目前安心智彗農場萵苣的產量，40天可以產2,300公斤，除已供應給摩斯門市使用，同時線上摩斯漢堡網路商城亦可買到「紅橡木萵苣」與「奶油萵苣」2款水耕蔬菜，並幫忙免運宅配到府，預期不久後消費者亦可在線上買到草莓。

(工商 )