外媒報導，一名專家團隊成員和外交官於瑞士時間16日表示，由世界衛生組織（WHO）領導的一個國際專家團隊預計將於2021年1月第一周前往中國，調查新冠病毒起源。

路透報導，美國長期指責中國隱瞞疫情的嚴重程度，要求WHO領導的調查具有「透明度」，並批評其允許中國科學家進行初步研究的第一階段。

一個由12至15名國際專家組成的團隊正準備前往中國湖北省武漢市調查證據，包括中國研究人員收集的人體及動物樣本，並在中國方面的初步研究基礎上繼續進行調查。

專家團隊中來自丹麥的成員Thea Fischer表示，專家團隊將在「新年剛過」就出發，執行為期六周的任務，包括在抵達時進行兩周隔離。

一名西方外交官則表示，專家團隊預計將於2021年1月初出發，趕在2021年1月18日WHO執行委員會開會前。該名官員又指，中國和WHO都面臨著巨大的壓力。

(工商 )