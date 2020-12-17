人口約1000萬的加州洛杉磯郡疫情嚴重惡化，單日新增武漢肺炎確診病例破2萬。衛生官員分析這是感恩節假期的後續效應，多數人們照常聚會，對於耶誕與新年假期高度憂心。

洛杉磯郡公共衛生局今天發布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）最新數據，單日新增2萬2422病例、138死，創下疫情發生以來新高。

3週之前，洛杉磯郡平均單日確診數約5900例，如今數字高達4倍。11月9日以來，平均每日死亡人數從原本12人，到本週每天平均死亡人數超過70人。

洛杉磯郡衛生局醫療服務部主任蓋里（Christina Ghaly）在線上疫情簡報中表示：「我們正看到感恩節假期的後續效應，人們似乎沒有聽從指示，待在家裡、避免群聚。」

蓋里表示，郡內醫院面臨巨大壓力，而且情況可能惡化，「現在還不是最糟的情況」。隨著耶誕節與新年假期的腳步接近，疫情發展更加令人擔憂。

橘郡衛生局長克雷頓?曹（Clayton Chau）：「我從來沒有這麼害怕過耶誕節和新年。因為我無法想像，如果人們不遵守規定、照常聚會，假期過後的情況會是如何。」

洛郡衛生局長費瑞（Barbara Ferrer）嚴正呼籲：「取消假期計畫，無論是旅行或是跟家人朋友聚會。持續高升的傳染率帶來災難性的後果，衝擊醫院體系並危害人們性命。」

官員警告，病毒在加州傳播已非常普遍，幾個月前人們認為相對安全的活動，現在都非常危險。無論是在公園為孩子辦小型慶生會、跟朋友晚餐、參加任何運動比賽，都不安全。

(中央社)