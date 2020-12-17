高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，多次公開指出萊克多巴胺對人體有害，強力反萊豬，沒想到卻遭政府「查水表」。事實上，蘇偉碩的立場從沒變過，馬政府時期就主張反對萊克多巴胺。台北市議員游淑慧指出，衛福部用《食安法》告發，但萊克多巴胺不是食品，難道「陳部長要先示範直接吞萊劑嗎？」

游淑慧今（17）日在臉書表示，馬英九讓蘇偉碩講話，蔡英文卻聽不進異議聲音；國民黨容許社會上有不同的各類意見，民進黨卻為了外國勢力與利益，壓制台灣言論，「蘇偉碩，從來沒有變」，從馬政府的時候就主張「不要萊」。

當時馬政府沒有告發蘇偉碩，民進黨部分人士也喜滋滋的引用他的論述和資料，反觀現在，游淑慧痛批，「一個政府為了外國業者的利益，來壓迫、欺騙自己的國人～可恥、可恨、可怕」。

最後，游淑慧說，「蔡不如馬，人不如豬，台不如美」，並敬告官員們，「萊克多巴胺不是食品，衛福部用食安法，陳部長要先示範直接吞萊劑嗎？」

精神科醫師蘇偉碩17日出席反瘦肉精毒豬聯盟記者會，表示他會帶著當年蔡英文當年走上街頭反美牛的歷史照片到案說明。（黃世麒攝）

蘇偉碩今出席民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會，表示原本也不知道是衛福部告發，自己不過是一個小醫生，不解為何要用3年刑責的食安法來偵訊，但會依通知時間到案說明。

只是過去總統蔡英文帶領群眾上街反毒牛，蘇偉碩質疑，當年可以講萊牛就是毒牛，為何現在就不能講萊豬是毒豬。

馬英九讓蘇偉碩講話 蔡英文聽不進異議聲音 國民黨容許社會上有不同的各類意見， 民進黨卻為了外國勢力與利益，壓制台灣言論。 蘇偉碩，從來沒有變，從馬政府的時候，他就主張「不要萊」。 馬政府沒有告他，當時的民進黨部份人士也喜滋滋的引用他的... 由游淑慧 台北市議員發佈於 2020年12月16日 星期三

(中時新聞網)