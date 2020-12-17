好不給面子！「三重區行動治理追蹤會議」里長簽完就離開 座位空一片（戴上容攝）

新北市長侯友宜一再強調「市政優先」，以「行動治理」拚市政，上任近兩年已與全市一千多名里長座會談，17日民政局長柯慶忠到三重過圳活動中心主持行動治理後續追蹤會議，三重里長出席率僅6成，將近半數里長未到場參加，很多里長簽到後離場，現場座位空一片。

「三重區行動治理追蹤會議」今天上午10時過圳活動中心登場，三重區公所人員準備66頁完整資料，由民政局長柯慶忠主持，三重區長陳奇正擔任司儀，新北市各局處派代表回應里長問題，新北市議員王威元、李倩萍、黃桂蘭親自到場，陳啟能、彭佳芸、李坤城則派服務處主任到場了解。

會中統籌100多件三重區地方問題，會議聚焦「三重汙水納管」、「電線桿地下化」問題，水利局、經發局代表都給出明確改善日期，其他市府人員也都正面回應，但簽到的里長只有77位，且有許多里長簽到後就離場，造成現場座位一半都是空的。

「不要有頭痛醫頭、腳痛醫腳！」新北市議員王威元說，汙水下水道的問題，希望水利局能夠提供全三重的汙水下水道的地圖，統一管理整體規畫，這樣才能減輕成本，另外針對電桿地下化、學區等問題，也希望能夠市府能做統籌。

民政局柯慶忠則表示，今天所提出的問題，各局處會在兩周內回應里長問題，之前列管的舊問題和新問題，都會盡速整理，在新北市長侯友宜明年二月開始主持行動治理前完整回復給里長；三重里長聯誼會總會長林煒財表示，感謝高效率的市府團隊。

面對里長出席率不佳的問題，三重區長陳奇正回應，先前都已發公文給各里長，昨天也致電給里長詢問是否到場，已做好事先通知工作，里長可能因為私事不便參加，無論是否到場區公所都有蒐集好資料，全力改善市民的問題。

(中時 )