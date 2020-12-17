長期關注萊豬議題、捍衛食安的醫師蘇偉碩，曾發表萊劑毒性比搖頭丸還高等指涉「萊豬有毒」言論，遭衛福部認定為不實謠言並告發違反食安法；衛福部次長薛瑞元16日表示，未來若再碰到類似言論，還是會告。此舉引發宅神朱學恒不滿，想不到時空背景不同之術也有攻擊型，「真是會開發新忍術的黨啊」。

精神科醫師蘇偉碩。（黃世麒攝）

薛瑞元指出，蘇偉碩提到的「萊劑會造成自閉症」、「於空氣中傳播」等言論欠缺根據，因此依法提告。不過，他強調，告發並非針對蘇偉碩醫師的身分，而是其個人行為。

然而，告發消息曝光後，宅神在臉書批，民進黨在野時找蘇偉碩同一個人講同樣的話反美牛，但是當民進黨執政時，同一個人講同樣的話反美豬，就要到案說明再講再告；這讓他忍不住說，想不到時空背景不同之術也有「攻擊型」。

最後，宅神更稱綠營，真是會開發新忍術的黨啊，他形容這樣的行為「比火影忍者的木葉村還要厲害呢」。網友亦附和表示，「好個華麗轉身」、「民進黨會不會一時興起宣布戒嚴呀？」「昨是今非」、「現在治國靠的絕對不是說實話」。

(中時新聞網)