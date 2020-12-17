為掌握學生學習成效，台南市教育局今年針對國小三到六年級學生進行學力普測，5萬多名學生受測，測試結果出爐，台南市學生國語、英語跟數學整體表現優於全國，教育局長鄭新輝說，普測目的非標記差異，而是要針對學習較弱部分落實個別適性教學，強化課中補救。

台南市學力普測結果出爐，三年級全市國語平均61分、四年級67分、五年級60分、六年級72分，都比全國平均高1分，數學除了三年級市平均50分跟全國平均一樣，四五六年級也比全國高出1分，英語施測對象是四五六年級，四年級70分與全國平均一樣，五年級69分高出全國1分、六年級68分比全國高2分。

鄭新輝說，此次測試題目出自課綱內容，有老師反映題目偏難，學生程度應沒這麼差，此外，題幹情境化也反映閱讀理解的重要，日後如何從國小開始加強素養導向題型也是重點。

從學力普測結果也發現，城鄉差距確實存在落差，教育局長鄭新輝說，普測目的不在於標記差異，因此，不會刻意凸顯校際差異讓學力普測淪為校際競賽，而是要藉此診斷每個孩子學習狀態，做為教師課間教學回饋，協助老師掌握孩子差異，針對學習較弱學科，請老師予以個別加強，啟動補救教學。

德高國小校長劉裕承先後待過鄉下與都會區學校，他說，學力表現整體呈現M型化，偏鄉尤其明顯，他認為，學力普測可以診斷孩子學習有無困難，讓老師了解學生哪裡沒學好？哪些部分該加強？目前發現數學落差較明顯，老師也會善用線上學習工具，啟動即時補救教學，幫助孩子克服學習面臨的問題。

(中時 )