反萊豬醫師蘇偉碩遭衛福部告發。行政院今天提出4點回應，強調言論自由不等同散布謠言的自由；若民眾輕信其看法，可能會不敢吃相關牛肉，造成台灣牛肉業者損失，民眾恐慌及自閉症族群的傷害。

行政院發言人李孟諺表示，針對衛福部提出的告發，政院看法包括，言論自由不等同散布謠言的自由，言論自由的分際還是要根據事實，要有所本。

其次，李孟諺也說，蘇的部分言論顯有不合常理， 如空氣中會吸到萊劑、萊劑會造成自閉症、萊劑是搖頭丸毒性的250倍，這些論述跟主張顯不合常理或有誇大的狀況。

李孟諺表示，含萊劑美牛進口多年，蘇的論述是否會造成台灣牛肉業者的重大損失，也會造成民眾的恐慌，若民眾輕信其看法，可能會不敢吃相關牛肉，從造成民眾恐慌及業者損失及自閉症族群傷害，應請蘇為其論述提出證明，要有所本。

李孟諺最後則強調，政院也尊重食安法、衛福部認定及相關司法程序偵辦。

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(中時 )