管理4.8兆規模基金的勞動部勞動基金局，其國內投資組前組長游迺文涉貪一事引發社會嘩然，立法院也要求勞動部提出檢討報告今日出爐，提及除了將限制業務同仁不得買賣上市櫃、興櫃股票外，也把目前國內投資組等約12人的個人投資交易資料定期向金融監督管理委員會申報，就個人投資與市場進行比對，每年也會全面普查，加強監管。

基金局檢討報告中指出，將針對投資流程、作業規範、監督管控、廉政措施等4大層面、12項強化措施，強化基金局管控機制。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，目前自營要投資個股已有投資個股金額、基金淨值限制，未來會在針對交易量會有限制，以避免產生操縱或拉抬個股股價或單日交易量能過大，造成買貴賣低疑慮，強化落實具體流動性控管措施；也再新增「價量過熱個股再次檢視機制」、「強化有權人員之確認」。

劉麗茹說，目前也著手修訂「交易室管制規範」，限縮規範進出人員以國內投資組權益證券科人員及其主管為限，不得攜帶個人通訊設備入內，另自110年起將原交易時間電話錄音、出入錄影，擴大為整體交易室全面錄音、錄影，相關紀錄並由政風單位每年至少查核2次，嚴控可能風險；也要求券商與同仁不得有飲宴應酬等行為，並設置檢舉管道、強化法令宣導。

劉麗茹指出，此次也比照投信公司，把國內投資組自營股票投資人員、專門委員及組長等人員共約12人的個人投資交易資料定期向金融監督管理委員會申報，就個人投資與市場進行比對，借重外部機關協助查察，加強監管。

劉麗茹也說，目前也已修正完成自律公約，要求本人及配偶、未成年子女於任職期間不得從事國內上市、上櫃、興櫃公司股票、具股權性質之衍生性商品、及個股認購等買賣行為，初估基金局內會有約130人、預計明年1月可以完成簽署。

劉麗茹說，未來國內投資組自營股票投資人員、專門委員及組長抽查比率將全面普查，以避免直接投資人員心存僥倖，其餘業務人員分眾每組各依比率抽籤查核，並提高自律公約抽查比率至14％，整體平均抽查比率提昇至約23％。

(中時 )