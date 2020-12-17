今年度每人基本生活費由17.5萬元調高到18.2萬元，大幅調高7,000元，行政院長蘇貞昌17日表示，換算成四口之家，綜合所得稅額可減少2.8萬元，全台有205萬戶受惠，這是歷年來最高，2021年5月申報綜合所得稅時就可以適用，「希望國人同胞好好把握」。

蘇貞昌指出，今年全世界都是最艱苦的一年，台灣卻能全國人民、舉國上下同舟一命、共同奮鬥，我們防疫做到最好，經濟成長也是全世界極少數可以正成長的國家，在這個時候，政府在核算基本生活費時，並沒有以課稅為目的，反而能夠注意到民眾生活、基本生活費並適時調高，這個是非常重要的態度，也是政府應該有的態度。

蘇貞昌說，這次調整、惠及全台205萬戶的國人同胞，明年報稅的時候，馬上就可以適用，展現國人同胞一起努力、大家一起受惠，同時也展現政府的效率與誠意，希望國人同胞能夠好好把握，也能夠好好地運用，大家一起努力，讓台灣能夠更好。

(工商 )