勞動基金官員涉嫌與市場人士串聯，以勞動基金協助炒股案，爆出復華等多家投信可能牽涉其中，金管會主委黃天牧17日在回覆立委高嘉瑜質詢時表示，證期局已約談復華投信了解相關情況，同時他亦表示，若檢調確定相關投信涉及不法，金管會將依法懲處，且不排除對投信負責人究責。

對於政府基金官員與委外操盤投信間衍生弊案，黃天牧表示，與銀行爆理專弊案一樣「深惡痛絕」，金管會將全力配合檢調辦理，若確定投信在全委操作有疏失，會依法辦理。同時對於再傳出保德信、施羅德及台新投信等亦可能涉入勞動基金官員涉貪案，黃天牧亦表示，會再進一步了解情況。

立委費鴻泰亦要求黃天牧，金管會應對此案在二個月內出具調查報告；同時費鴻泰亦詢問政府基金委由投信操盤，半年給付4.5億元管理費，投信是否有「退佣」給特定人？證期局局長張振山亦表示，已與投信公會聯繫，要進一步了解情況。

黃天牧強調，金管會並非對政府基金委由投信代操的疏失不聞不問，過去10年有三個基金經理人被判刑，金管會也推動修正投信投顧法105-1條，加重不法罰度可處刑責3~10年，在這次勞動基金案上，證期局亦已約談復華投信說明情況。

至於高嘉瑜指控，這次標的股票遠百在8月27日爆大量，有8千多張交易量，同時8月13到9月15日之間，復華投信買進遠百達5,300張，為何金管會都未事先監理到？為何對異常情況視而不見，無法防範未然？

黃天牧表示，股市交易都有監視制度，但爆量是否達到異常監理的標準，遠百的交易量可能還不到監視的標準；且雖然金管會對投信亦有金檢權，但畢竟檢調的調查權仍是比所有部會的檢查權都深，很多物證也不會交給政府單位，所以仍是要等檢調的調查結果。

(工商 )