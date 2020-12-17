台中市長盧秀燕昨天當面對美國在台協會（AIT）處長酈英傑表達台中市民拒絕萊豬的立場，事後AIT發聲明，指政治人物散播不實資訊並引發毫無根據的焦慮，對所有人無益。對此，國民黨副祕書長謝龍介譴責「AIT」措辭相當不當，言過其詞應向盧秀燕道歉。

AIT處長酈英傑昨天上午拜會台中市長盧秀燕，盧在媒體面前表態反萊豬，指「遵從人民的聲音」、「這不是有針對性」；AIT會後嚴詞聲明，「所有美國出口產品遵循最高且符合證據的標準，政治人物散播不實資訊並引發毫無根據的焦慮，對所有人無益」。

對此，國民黨副祕書長謝龍介直言，「AIT的措辭相當不當」，盧秀燕只是反映台灣人民擔憂萊豬影響健康，並沒有提出反對萊豬的任何說法，因此並沒有AIT所說的散播不實言論，他認為「AIT言過其實，應該向盧秀燕道歉」。

國民黨文傳會主委王育敏說，盧秀燕真實地向AIT傳達台中市民反萊豬的聲音，且全國有七成民意反萊豬，而AIT也有為美國商人行銷萊豬的立場，期盼雙方交往互相尊重，更希望美方聽見台灣反萊豬的真實聲音。

王育敏強調，國民黨的立場反萊豬，不是反美豬，也不是反對美國，而且美國含萊劑美豬已下降到兩成多，盧秀燕就是真實地反映台中市民的民意。國民黨文傳會副主委黃子哲說，馬政府執政期間，國民黨對外政策是「親美、友日、和中」，至今也是如此。

黃子哲指出，國民黨珍惜台美之間的關係，此次政府開放萊豬進口引起相當大的民意反彈，盧秀燕適度反映民意給AIT並無不妥，不應該把此議題過度渲染，無論是AIT或盧秀燕，雙方各自表達意見、互相尊重，才是正常且應該的方式。

(中時 )