20201216《旗開得勝》#偽出國 出道以來最大尺度曝光！美人出浴大喊「好舒服」

美女主播林佩潔近日到金山錄影，介紹美食、美景與溫泉，最新一集中她裹著浴巾泡舊金山總督溫泉飯店的招牌溫泉，沒想到試水溫到一半浴巾鬆脫，讓她只好故作鎮定把畫面補完，但一邊悄悄說：「我的衣服打開了呦！」工作人員隨即便上前幫她調整浴巾。

林佩潔近日在《旗開得勝》中獻出最大尺度泡溫泉，她探訪金山當地有名的舊金山總督溫泉飯店，據知因該溫泉位於舊有的金山海水浴場附近，再加上此處為日據時期總督的溫泉招待所，故因此命名，飯店總經理鄭惠啟介紹，1938年時，日本總督在台北州規劃了3萬日圓建蓋此所，起初目的就是為了招待達官顯要。

日本總督要跋山涉水才能到金山泡溫泉，一定有什麼特別之處讓他造訪都流連忘返。（圖／旗開得勝）

鄭惠啟進一步說，民國89年時，因飯店老舊便重新整修，外觀特地選用民國初年燒製的舊有磁磚，營造復古的感覺，並表示以前的總督府就是現在的總統府，需要搭火車到基隆，再從基隆搭船到水尾這邊，可能是泉質特別厲害，才讓以前的官員不辭舟車勞頓都要來這裡泡湯。

林佩潔享受金山著名溫泉。（圖／旗開得勝）

鄭惠啟表示，當地屬於大屯山系的溫泉，全台灣只有這裡的溫泉是屬於酸性的，類似海底溫泉，鐵質含量也很高，建議要先淋浴洗乾淨，下水之前先試試水溫，從腳往上適應水溫後再去泡溫的，主播林佩潔聽到此，則表示已經迫不及待想嘗試溫泉水質，欲看精彩內容，請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)