美國內政部發言人古德溫（Nicholas Goodwin）表示，內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）今天檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應。

古德溫透過電郵告訴路透社，柏恩哈德沒有出現症狀，隔離檢疫期間會繼續工作。

「華盛頓郵報」報導，51歲的柏恩哈德是在美國總統川普今天召開內閣會議前接受病毒檢測。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1091217

(中央社)