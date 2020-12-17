美內政部長確診新冠 未出現症狀隔離繼續工作 12:382020/12/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國內政部發言人古德溫（Nicholas Goodwin）表示，內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）今天檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應。 古德溫透過電郵告訴路透社，柏恩哈德沒有出現症狀，隔離檢疫期間會繼續工作。 「華盛頓郵報」報導，51歲的柏恩哈德是在美國總統川普今天召開內閣會議前接受病毒檢測。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1091217 美對華戰略競爭 台海危機風險升 《國際社會》南非每日確診者再破萬 創4個月新高水位 (中央社) #哈德 #美國 #繼續 #工作 #病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》聯準會承諾持續注資 上修美國經濟預測 11:082020/12/17 財經 萊海澤建議拜登繼續施壓大陸 兌現協議承諾 10:432020/12/17 財經 阿湯哥為防疫再發飆 傳劇組有人撐不住辭了 10:002020/12/17 國際 不甩新冠爆發狂開趴 美國務卿蓬佩奧接觸確診者隔離 08:212020/12/17 國際 美總統就職典禮 首度線上舉行 04:102020/12/17 兩岸要聞 莫斯科舞團再增確診 陳時中：在台演出全取消 11:152020/12/17 生活 採購國外疫苗變數大 蔡壁如呼籲成立疫苗國家隊 11:062020/12/17 政治 美貿易代表建議拜登繼續施壓 維持對中關稅 10:172020/12/17 國際 檢驗報告太瞎 印尼移工續禁來台 04:102020/12/17 生活新聞 拚耶誕前施打 歐美急審疫苗 04:102020/12/17 全球財經 傳阿拉斯加1人接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應 04:332020/12/17 國際 國際熱門新聞 打輝瑞疫苗10分鐘大過敏 美醫護送加護病房內幕曝光 - 國際 遭共和黨領袖切割 川普氣到失眠 川粉們大暴走 - 國際 阿湯哥為防疫再發飆 傳劇組有人撐不住辭了 - 國際 陸嫦娥五號成功返回地球 攜帶月球土壤 - 國際 COVAX傳內部評估失敗風險高 數十億人2024年前無疫苗 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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