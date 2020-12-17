LEXUS攜手晶華酒店 打造聯名午茶組

長期支持各大時尚與美食饗宴活動的LEXUS，今年首度和台北晶華酒店攜手推出聯名午茶組，邀請到擁有「甜點藝術家」美譽的日籍甜點大師－平塚牧人Makito Hiratsuka，將LEXUS匠心獨具與極致工藝的品牌精神，注入到擁有節慶氛圍的「LEXUS午茶組」當中，自12月18日起至2021年1月31日於晶華上庭酒廊宴饗甜品愛好者。

午茶組中包含古都、毛豆布丁、可可蘋果、紅莓棉花糖塔、酒釀起司蛋糕、西班牙烘蛋等六款造型絕美的點心，上述「LEXUS午茶組」每套售價1,280元，包含兩杯咖啡或茶飲品，每日限量10組。LEXUS車主還能免費享有日式節慶浴衣體驗，穿上浴衣品嘗下午茶，在台北進行一趟別具特色的和風旅行。

聯名下午茶活動期間，自12月18日起至2021年1月1日，LEXUS將於一樓中庭展出豪華層峰車款LM300h，頂級座車市場過去由加長型豪華轎車把持，但在LM300h的問世後出現極大轉變；LM提供四人座及七人座予買家選擇，其中四人座憑藉如頭等艙一般的豪華車室空間、私密隔屏等奢華配備，創造最頂級舒適的移動過程。而2021年1月2日起至2021年1月31日，LEXUS將再展出另一款層峰車款LS。在品嚐美味下午茶的同時，近窺巔峰造極的工藝之美，享受全方位的感官饗宴。

平塚牧人主廚精心打造的「LEXUS午茶組」品項共有五甜一鹹、盛裝於貼著代表LEXUS家族風格的Spindle Grille紡錘型水箱護罩圖騰的珠寶盒中。

午茶組最具特色的就是以傳統的日本食材，結合法式點心技法的「KOTO古都」，這是以滋味馥郁濃厚的抹茶慕斯配上蜜漬紅豆，法式黑糖鮮奶油妝點黃豆口味的巴伐利亞杏仁海綿蛋糕，再搭配口感豐富的黃豆芭瑞脆餅基底，最後綴上平塚主廚呼應LEXUS工藝精神，以純手工製作的經典Spindle Grille巧克力片，典型而傳統的日本風味，散發出職人精神及兼容並蓄的風範。

另一款「EDAMAME PUDDING 毛豆布丁」是平塚主廚兒時記憶展現，他將日本人愛吃的毛豆製成泥後做成布丁，搭配由新鮮鮮奶油打發而成的香緹醬，香醇軟溜且滑順的口感讓平時垂手可得的食材成為味蕾的驚喜，不但是頂級餐廳欽點的甜點之一，更呼應著LEXUS品牌化平凡為卓越的精神。

「PRISM 酒釀起司蛋糕」 是將東方的酒釀與西方的起司兩款發酵食材完美結合的成果，主廚以口感酥脆的奶油酥餅為基底，疊上起司蛋糕與時令新鮮草莓，外層再以特製的酒釀慕斯環繞，孕育著別具巧思的酸甜口感與酒香滋味，最能展現LEXUS不斷啟發創新，顛覆傳統的想像力。

其他呼應冬日節慶氛圍、相聚歡樂時刻的甜點包含「CHOU CHOU 紅莓棉花糖塔」，CHOU CHOU為法文可愛的、親愛的意思，內裏由酥脆塔皮為底，由香草布蕾、卡士達、與紅莓果凍層層堆疊，外層包裹著可愛綿密的紅醋栗棉花糖，一口帶給您幸福滿足的甜蜜滋味。

「Cacao Apple 可可蘋果」是以焦糖蘋果冰沙為基底，疊上巧克力醬以及經過繁複冷凍和過濾製程的巧克力清湯果凍，最後鑲入外形如寶石般晶亮的冷凍紅醋栗，入口之後舌尖即散發可可香氣與溫暖但清新的好滋味。以上兩款甜品分別點綴LEXUS鋼印LOGO及以純手工製作的可可奶油空心餅L型LOGO，與品牌一同於翩翩起舞、歡慶佳節。

平塚主廚也在「LEXUS午茶組」中獻出了他由自己當年在西班牙三星餐廳的回憶所創造出來的鹹點--「Spanish Omelette西班牙烘蛋」，內容除了馬鈴薯、雞蛋以及上西班牙火腿外，更畫龍點睛的加入新鮮無花果提味，嚐出鹹香濃郁的雅緻風味外、更有一抹令人開胃的酸甜香。

(中時 )