林森北路錢櫃KTV大火造成6死慘劇，董事長練台生等7人遭依違反《消防法》、《職業安全衛生法》及過失致死罪起訴。台北地院今（17）日首開庭，練否認犯罪，辯護律師高奕驤並稱練已與死者家屬及97名傷者達成和解，沒有逃亡意圖，希望解除境管，但法官不准，諭知全案移審理庭。

北院今還傳喚錢櫃林森店經理翁珮雯、承包商九康工程負責人王聖傑。翁也否認犯罪，她的律師蔡順雄辯護說，施工期間公司已委託專業廠商負責消防安全，公司也指派專責工程部門同仁維護工地安全，且翁不是雇主，不構成《職安衛生法》的身分要件。

王聖傑則承認犯罪，強調該負的責任不會逃避。不過，王的辯護律師薛維平說，才剛閱完卷，會再與王討論認罪方向，因為案發當天使用的工具是向有執照的廠商購買，充電方式也像手機一樣簡便，很納悶為何起訴指工具未經鑑定，也不明白為何會起火，希望檢方補充說明，如果調查後確定王有疏失，王願意認罪，王對此意外也感到很愧疚。

高奕驤另替練台生請求解除限制出境、出海，表示練人都在國內，妻小也在國內，火災確實是憾事，但責任歸屬仍待釐清，本案既已起訴，不可能滅證，且練已與6位罹難者家屬、97位傷者達成和解，金額多達8000萬元，還有20位仍在洽談，練顯然不會逃避。翁珮雯、王聖傑及其辯護律師則對是否繼續境管沒有意見。

法官短暫休庭5分鐘，與合議庭討論後，表示3人嫌疑重大，考量本案嚴重性，有相當理由認為3人有逃亡之虞，有羈押原因但無羈押必要，為確保後續審判順利進行，諭知3人自今天起限制出境、出海8個月。

高奕驤最後詢問，案發現場迄今未解封，整棟樓沒營業，既然本案已起訴，是否可以解封？檢方回應，本案將移審理庭，且練台生否認犯罪，應視承審法官未來是否要現場履勘再決定，涉及企業經營損害部分，建議移審理時一併加註說明，請審理庭優先審理。

檢方起訴指出，今年4月26日王聖傑在4樓512包廂旁儲藏室，為雷射水平測量儀鋰電池充電，卻因電池品質異常，在充電中起火，現場消防設備也未起作用，造成重大死傷。練台生為顧及疫情衝擊業績，與幹部討論後批示邊施工邊營業，但未落實消防防護計畫，練等人均有過失責任。

(中時 )