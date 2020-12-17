兩個星期之後，英國的脫歐是否有一新的貿易協定，或者新冠肺炎會再加深經濟傷害，英國央行正靜觀脫歐談判，預計周四將不會有新的刺激措施或行動。

英歐領導人仍在試圖避開衝擊，因此英國央行可能維持8950億英鎊(約1.2兆美元)的債券購買計畫，且上個月才又增加1500億英鎊。這些可能在2021年底前都還能提供足夠火力，央行的貨幣政策會議預計將詳細說明其債券購買計畫如何完成。

基準利率很可能維持不變，保持在0.1%的歷史低點。

經濟學家表示，如果無協議脫歐，英國經濟將減少2個百分點的產出，帶動通膨、失業拉高，以及政府舉債上揚。

即是一個有新協定的脫歐，英國央行認為，企業掙扎於文書作業工作，港口作業延遲，以及其他脫離歐盟單一市場的影響，英國經濟仍將受損害。

如果需要新行動的話，債券購買計畫仍被視為是央行最可能的工具。另外，投資人正在關注任何有關利率降至零以下的新暗示或訊息。

(時報資訊)