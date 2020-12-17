據CPhI 2020年度報告指出，2020年東南亞醫藥品市場規模達4,000億美元，至2025年每年有超過11%的成長率。順藥(6535)長效止痛藥LT1001獲新加坡上市許可，將為營運增加新活水，今日股價開高走高，漲幅在2%以上。

據CPhI 2020年度報告指出，2020年東南亞醫藥品市場規模達４,000億美元，至2025年每年有超過11%的成長率。除台灣市場的行銷外，順藥也透過授權伙伴台灣安美得公司推進東協十國之取證及商業化推廣，目前LT1001已陸續申請馬來西亞、泰國等地藥證，未來也將持續深化東協市場的佈局。

順藥總經理林榮錦說，順藥長效止痛劑LT1001被視為是公司的金牛產品，我們首要目標即是透過新加坡與瑞士等醫療先進國策略性擴張區域市場，並快速帶入可觀的銷售現金流。此為順藥長效止痛劑LT1001進攻全球的第二張藥證，期待瑞士、馬來西亞與泰國等地藥證可以在明年陸續開花結果，同時也將加速推進在中國大陸及美國的進程。

另一方面，順藥急性缺血性腦中風重磅新藥LT3001研發進度也屢傳佳績，在12月3日完成台灣及美國兩地單劑量的二期臨床試驗受試者收案；同時，由於LT3001具高度安全性及雙效神經保護之特性，順藥與合作授權夥伴上海醫藥集團也已分別於美國與中國大陸各別啟動多劑量的一期臨床試驗並積極規劃二期臨床設計，期待藉由多劑量之測試有效發揮產品最大效力，並為病患帶來更多治療可能。

(時報資訊)