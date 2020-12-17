兩名知情人士透露，在遭到美國司法部，以及以德州為首的多州聯盟提起訴訟後，Alphabet旗下谷歌公司周四可能面臨另一個由各州總檢察長組成的團體，以從事反競爭行為提起告訴。

一名消息人士表示，與美國司法部在10月提出的訴訟一樣，這個由至少36個州與地區、兩黨皆有的總檢察長組成的團體，將指控谷歌為了維持其線上搜尋領域的主導地位而違反反托拉斯法。

消息人士表示，新訴訟案將指控谷歌給予自己的產品較有利的地位，而非提供中立的搜尋結果，導致谷歌子公司如YouTube的競爭對手處於劣勢。

消息來源並表示，新訴訟案的指控將涉及谷歌如何利用反競爭行為，以增強其在家用智慧揚聲器與汽車及電視軟體等新興產品領域中的市場力量。

德州總檢察長Ken Paxton周三宣布對谷歌母公司提起訴訟，另外9個州也加入該訴訟案，這個主要針對谷歌的線上廣告技術的指控若勝訴，控方採取的一系列行動可能導致谷歌遭到罰款、退出事業或重整與合作夥伴的長期協議。受此消息影響，周三Alphabet收跌0.2%。

(時報資訊)