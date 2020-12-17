國民黨日前提出「反美豬進口公投」、「恢復公投綁大選」公投案。但中選會對此要求辦理聽證釐清爭點，中選會主委李進勇今日受訪表示，明天將開會審查補正後是否符合規定，也會討論審查高雄市議員黃捷罷免案。

國民黨主席江啟臣日前領銜提出「你是否同意公民投票案公告成立後1個月起至6個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」公投案。

國民黨立委林為洲也提出「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」公投案。 中選會因此要求辦理聽證會釐清爭點，包括公投案是否屬創制或複決案，是否違反「一案一事項」，能否了解提案真意。

立法院內政委員會今日審查明年中選會預算，李進勇漁會前受訪回應有關公投案，都是按照既定程序審定，明日將再度開會，審查提案補正是否符合規定。

另有關高雄市議員黃捷罷免案，李進勇表示，黃捷的罷免案，地方選委會已將查核結果送到中選會，到時候會一起審查。外界關心的日本福島核災地區食品進口等議題，目前並未收到公投提案。

對於台灣制憲基金會所提「制憲」、「憲改」這2件公投案，日前都遭中選會駁回。李進勇說，都是依法定程序審定，而採取訴訟救濟是提案人權利，中選會都尊重。

(中時 )