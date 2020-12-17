大陸山東聊城一家餡餅店女員工，去年2月在宿舍內激戰一名王姓已婚男網友，因為床戰聲音太大，被楊姓老闆發現，欲阻止王男離去時，王男竟因過於慌張，從2樓宿舍窗戶跳下，送醫後不治身亡。楊男一審被依非法拘禁罪，重判10年6月徒刑，2審改判刑6年。

據《紅星新聞》報導，王男當時與該餡餅店女員工在宿舍內偷情，楊姓老闆發現後，對王男腳踹、扇巴掌，試圖阻止王男逃離宿舍，約20分鐘後，王男從宿舍2樓窗戶跳下墜地慘死。楊男1審重判10年6月徒刑。楊男的妻子上訴認為，丈夫當時之所以阻止王男離去，主要是要核查屋內是否有財物損失，是死者自行跳樓，與丈夫阻止他離去無關。

此案一審今年4月判決，法官認定楊男限制王男行為並毆打，與王男墜樓死亡有因果關係，最後依非法拘禁罪，將楊男判處10年6月徒刑。

本月初二審結果出爐，判決書指出，王男與女員工的行為，已違中華民族傳統倫理道德，楊男制止、詢問王男進入員工宿舍屬合理，惟限制王男人身自由，並且施予毆打，已構成非法拘禁罪。

人夫潛入宿舍激戰女網友，被老闆發現後自2樓窗戶跳下慘死。（圖／翻攝自紅星新聞）

此外，王男的逃離行為，是為了擺脫楊男非法限制其人身自由的自救行為，翻窗逃走意外死亡，與楊男非法拘禁行為具有關聯性。考量楊男案發後自首，到案後如實供述犯罪事實，因而予以改判6年徒刑。

(中時新聞網)