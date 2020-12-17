為使有「悛悔實據」的受刑人逐步適應社會生活，法務部矯正署設立「外役監」，採取開放式、無圍牆、低度管理方式的「半監禁矯治」。對此親民黨指出，此一政策雖立意良善，但近2年自強及明德外役監獄，卻連續發生12起受刑人脫逃事件，迄今仍有3名行蹤不明，已成治安隱憂，為避免類似案件一再發生及維護社會安定，法務部應檢討外役監受刑人遴選制度、獄所管理措施及逃獄刑責，也期盼警方盡速將逃脫受刑人逮捕歸案，以維護社會秩序。

今年8月中旬，台南明德外役監獄驚傳囚犯逃獄，連姓受刑人於前往螺絲工廠工作時不見蹤影，後雖經員警圍捕、開槍仍脫逃，引發社會譁然。監察院調查後發現，近10年來，相較於一般監獄脫逃8人，各外役監脫逃受刑人卻高達39人，且近2年，外役監已連續發生12起受刑人脫逃事件，尤其是今年4月、7月、8月、9月，更連續發生5起受刑人脫逃事件，頻率顯著增加。

監院調查報告也指出，連姓受刑人於自主監外作業時輕易脫逃，顯示矯正機關未充分運用該廠區現有門禁設施，及防範管理措施形同虛設，純粹把責任建立在受刑人良心要求及自我管理上。況且，目前在自主監外作業與戒護監外作業相關制度，也缺乏評核機制。

親民黨表示，由於受刑人逃脫案件，難免引發民眾恐慌與治安疑慮，並傷害矯正機關功能。因此，法務部矯正署應檢討外役監相關機制，以兼顧監禁與矯治工作的社會防衛功能。

(中時 )